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Астрологический прогноз на 1 января

Астрологический прогноз на 1 января

Рог изобилия - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: один из лучших дней для новых начинаний, но для них лучше подойдет вторая половина дня. 

Символ дня: Рог изобилия. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: оранжевый. 

Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон. 

За какую часть тела отвечает: рот, зубы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти лунные сутки, непродолжительны, но вовремя принятые меры ускорят выздоровление. 

Питание дня: можно поститься, голодать и подбирать новую диету. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, избавляющие от порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но в них может содержаться совет относительно сложившейся в жизни ситуации. 

Табу дня: нельзя проявлять раздражительность по отношению к окружающим людям. 

Цитата дня: «Учиться любить, учиться быть добрыми надо с детства» (Фрилрих Ницше). 

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