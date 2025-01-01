Астрологический прогноз на 1 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из лучших дней для новых начинаний, но для них лучше подойдет вторая половина дня.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: оранжевый.
Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти лунные сутки, непродолжительны, но вовремя принятые меры ускорят выздоровление.
Питание дня: можно поститься, голодать и подбирать новую диету.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, избавляющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но в них может содержаться совет относительно сложившейся в жизни ситуации.
Табу дня: нельзя проявлять раздражительность по отношению к окружающим людям.
Цитата дня: «Учиться любить, учиться быть добрыми надо с детства» (Фрилрих Ницше).
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