Польша начала председательствовать в Совете Евросоюза

Для Европы это время испытаний и решений

1 января Польша приняла от Венгрии ротационное председательство в Совете ЕС, ключевым приоритетом которого определила усиление безопасности Европы во всех измерениях.

Об этом пишет Укринформ.

"Польское председательство будет поддерживать действия по укреплению европейской безопасности во всех ее измерениях: внешнем, внутреннем, информационном, экономическом, энергетическом, продовольственном и в сфере здравоохранения", — говорится в сообщении.

Польша принимает председательство в Совете ЕС в то время, когда Европа борется с последствиями российской вооруженной агрессии против Украины и осознает необходимость укрепить собственную оборонительную способность.

«Для Европы это время испытаний и решений. Европейский Союз должен защитить себя и своих граждан и заботиться о своем ближайшем соседстве. Он должен придать европейцам чувство безопасности и перспективу развития», — отмечает Польское председательство в ЕС.

Отдельный упор делается на потребность в единстве в Европе и воле для работы с близкими по убеждениям партнерами, в частности, со странами-кандидатами на вступление в ЕС.

Программа будущей деятельности Польского председательства в ЕС сосредоточена на нескольких основных тематических направлениях. Первым является оборона и безопасность.

«Нужны скоординированные и амбициозные действия в сфере европейской обороны, которые будут дополнять усилия в рамках НАТО… Приоритетом Польского председательства будет укрепление сотрудничества с НАТО и близкими по убеждениям странами за пределами ЕС, главным образом из США, а также с Великобританией, Южной Кореей и другими», — отмечается в заявлении.

Усиление европейской обороны должно предусматривать увеличение военных расходов, укрепление оборонной промышленности и устранение недостатков в европейских оборонных возможностях.

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Напомним, что некоторые страны Евросоюза, куда после начала войны убегали украинские беженцы, заинтересованы в том, чтобы они там остались и устроились на работу.

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