Прибавки и доплаты к пенсии: кто из украинцев может получать

Прибавки и доплаты к пенсии, которые могут получать украинцы в этом году

Не все пенсионеры знают, что кроме пенсии они могут получать надбавки и доплаты. Такую помощь могут получать те украинцы общий размер пенсии которых не превышает размер средней заработной платы в Украине, который применяется для исчисления пенсии за 2020 год, а это 10 340 грн.

"Возрастные" доплаты к пенсиям

В первую очередь, речь идет о «возрастных» доплатах, которые выплачиваются дополнительно к основной пенсии по всей Украине.

В зависимости от возраста пенсионеры могут получать следующие доплаты:

300 грн. в возрасте от 70 до 75 лет;

456 грн в возрасте от 75 грн до 80,

570 грн украинцы старше 80 лет.

Надбавка за дополнительный стаж

Как сообщают в ПФУ согласно статье 28 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", за каждый полный год страхового стажа, превышающий 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, пенсия увеличивается на 1% размера пенсии. Однако не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту.

Важно, чтобы размер пенсии, рассчитанный согласно статье 27 Закона, превышал прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, тогда доплата будет рассчитываться исходя из этого минимума. В ПФУ напомнили, что продолжающим работать пенсионерам перерасчет доплаты за сверхстаж производится после их увольнения с работы.

В настоящее время размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность составляет 2093 грн. Следовательно, максимальный размер доплаты составляет 1% этой суммы, а это 20,93 грн за один дополнительный год стажа. То есть если женщина отработала официально 40 лет, то доплата к пенсии будет составлять 20,93 Х 10 = 209 гривен.

Прибавка за детей

Пенсионеры, на содержании которых есть дети до 18 лет, могут получать по 150 гривен на каждого ребенка. Эти деньги доплачивают дополнительно к пенсиям по возрасту, инвалидности и выслуге лет, назначенных в соответствии с Законами Украины «О пенсионном обеспечении» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Чтобы оформить получение этой надбавки, нужно обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии. С собой нужно взять документы, удостоверяющие личность, подтверждающие родственные отношения с иждивенцем, его возраст и доказывающие его пребывание на иждивении заявителя.

Кто может получить доплату за донорство

Украинцы, имеющие статус почетного донора могут получать доплату к пенсии. Статус почетного донора предоставляется гражданам, сдавшим бесплатно 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Согласно Закону Украины О донорстве крови и ее компонентам, почетные доноры могут получать доплату в размере 258,90 гривен в месяц.

Эта сумма прилагается к основным выплатам пенсионера. При изменении прожиточного минимума размер выплаты увеличивается на разницу между старой выплатой (до повышения) и новой (после повышения).