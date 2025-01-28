37-летняя Леся Никитюк беременна первенцем – источники

Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк беременна первенцем.

О предстоящем пополнении в семье знаменитости заговорили на прошлой неделе. Тогда она объявила, что прекращает вести одно из развлекательных шоу, ведущей которого была с 2018 года. В Сети сразу нашлось объяснение этого решения. Пользователи предположили, что знаменитость ждет рождения первенца.

Тем временем источники ТСН.ua сообщают, что слухи оказались правдивыми. 37-летняя Леся Никитюк сейчас и в самом деле беременна первенцем. Сама же телеведущая пока что не комментирует новости о будущем пополнении в ее семье.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, в этом году в личной жизни Леси Никитюк случились кардинальные перемены. Ведущая объявила, что выходит замуж. Возлюбленный-военный знаменитости, младше ее на девять лет, сделал ей предложение. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, что известного об избраннике Никитюк – Дмитрии Бабчуке. Также предлагаем узнать, как они познакомились и как начался их роман.

Напомним, вскоре ведущий Андрей Черновол в третий раз станет отцом. Жена шоумена беременна.

Читайте также: