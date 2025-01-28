37-річна Леся Нікітюк вагітна первістком – джерела

Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк вагітна первістком.

Так, про майбутнє поповнення в родині знаменитості заговорили минулого тижня. Тоді вона оголосила, що припиняє вести одне з розважальних шоу, ведучою якого була від 2018 року. У Мережі одразу ж знайшлося пояснення цього рішення. Користувачі припустили, що знаменитість чекає на народження первістка.

Тим часом джерела ТСН.ua повідомляють, що чутки виявилися правдивими. 37-річна Леся Нікітюк нині дійсно вагітна первістком. Сама ж телеведуча поки не коментує новини про майбутнє поповнення в її родині.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Зазначимо, цьогоріч в особистому житті Лесі Нікітюк сталися кардинальні зміни. Ведуча оголосила, що виходить заміж. Коханий-військовий знаменитості, який молодший за неї на дев'ять років, освідчився їй. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, що відомого про обранця Нікітюк – Дмитра Бабчука. Також пропонуємо дізнатися, як вони познайомилися та як почався їхній роман.

Нагадаємо, незабаром ведучий Андрій Чорновол втретє стане батьком. Дружина шоумена вагітна.

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