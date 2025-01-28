Ракетний удар по Миколаєву: є загиблі

За інформацією очільника ОВА, жертвами атаки росіян стали дві жінки.
Внаслідок удару по Миколаєву балістичною ракетою у вівторок, 28 січня, загинули дві людини.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"На жаль, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві жінки. Працівниці підприємства. Росія – країна терористів", – написав Кім.
Нагадаємо, раніше міський голова Олександр Сенкевич повідомив, що ворог влучив у приватне підприємство в місті.
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