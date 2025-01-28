У Білому домі відповіли, які проєкти продовжать фінансувати

У Бюджетному управлінні Білого дому "готові чути федеральні агентства", зокрема за кордоном. І якщо ці програми та проєкти є потрібними та відповідають указу президента Дональда Трампа, то США переглянуть ці заходи

Так сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу 28 січня.

Вона підкреслила, що соціальна допомога, медична допомога, допомога щодо харчування, допомога, яка надається безпосередньо особам, не буде призупинена.

"Я хочу підкреслити для тих, хто стурбований статтями у медіа – якщо ви отримуєте безпосередню допомогу від федерального уряду, ви продовжите її отримувати", – сказала Керолайн Лівітт.

Вона додала, у будь-якому разі, обов’язком адміністрації президента є відслідковування напрямків із витрачання бюджетних коштів.

Бюджетне управління Білого дому надіслало цей меморандум до агентств, оскільки воно має перевірити, що кожен долар, який витрачається, не витрачається на цілі, які суперечать указу президента США.

"Останні чотири роки адміністрація Байдена витрачала кошти як п’яні матроси. Через це ми маємо інфляцію. І це задача нинішньої адміністрації перевірити, що кожен долар витрачається чесно і прозоро", – сказала Керолайн Лівітт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив урядовцям надати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз не отримують фінансування від USAID.

Раніше ситуацію прокоментувала і заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук. Вона розповіла, як там діятимуть найближчим часом.

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