РФ снова атаковала энергообъект на Одесчине

После разрешения военных и спасателей энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.

Российские войска снова атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области во время ударов в ночь на 20 февраля.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В заявлении говорится, что враг продолжает энергетический террор Одесчины вторую ночь подряд. Во время массированной атаки россияне снова ударили по энергетическому объекту ДТЭК.

Энергетики начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы, как только получат разрешение от военных и спасателей.

Напомним, в ночь на 20 февраля россияне массированно атаковали Одессу беспилотниками, из-за чего несколько тысяч жителей одного из районов города остались без света.