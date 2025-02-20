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РФ знову атакувала енергооб’єкт на Одещині

РФ знову атакувала енергооб’єкт на Одещині

Атака по енергетичній інфраструктурі / Фото: ТСН.ua

Після дозволу військових та рятувальників енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи.

Російські війська знову атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області під час ударів у ніч проти 20 лютого.

Про це повідомили у ДТЕК.

У заяві зазначається, що ворог продовжує енергетичний терор Одещини другу ніч поспіль. Під час масованої атаки росіяни знову вдарили по енергетичному об’єкту ДТЕК .

Енергетики розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи, тільки-но отримають дозвіл від військових та рятувальників.

Нагадаємо, у ніч проти 20 лютого росіяни масовано атакували Одесу безпілотниками, через що кілька тисяч жителів одного з районів міста залишилися без світла.

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