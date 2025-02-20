День ангела 20 лютого: кого та як вітати з іменинами

20 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 20 лютого

20 лютого 2025 року привітайте з іменинами Антона, Василя, Давида, Дениса, Івана, Гната, Лева, Миколу, Сергія, Федора, Ярослава.

Антон — латинське походження, означає "вступати в бій". В дитинстві активний і добрий. В дорослому віці стає вибірковим у всьому, цілеспрямованим.

Василь — давньогрецьке ім'я, перекладається як "цар". В дитинстві перфекционіст, вихований. В дорослому віці стає впевненим у собі, моральним.

Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "улюбленець". В дитинстві любить похвалу. В дорослому віці стає справжнім новатором, який шукає новизну у всьому.

Денис — давньогрецьке походження, означає "присвячений Діонісу". В дитинстві непосидючий, емоційний. В дорослому віці стає життєрадісним, ідеалістичним.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві добрий, щирий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Гнат — латинське коріння, тлумачиться як "вогненний". В дитинстві має прекрасно розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає турботливим і люблячим.

Лев — латинське походження, означає "лев". В дитинстві сміливий, нерплячий. В дорослому віці стає запальним, справедливим.

Микола — давньогрецьке ім'я, перекладається як "переможець народів". В дитинстві не любить нічого нового. В дорослому віці стає впевненим у собі, всі рішення приймає сам.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як "знатний". В дитинстві добрий, слухняний. В дорослому віці стає сміливим, захищає слабших.

Федір — давньогрецьке походження, означає "подарунок Бога". В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає доброзичливим, але ексцентричним.

Ярослав — нормандське ім'я, перекладається як "гарячий у славі". В дитинстві честолюбний, марнославний. В дорослому віці стає терплячим, його важко вивести з себе.

День ангела 20 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 20 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів і допомагаючи у важливих справах. Нехай у твоєму серці панує гармонія, у думках – ясність, а в житті – добробут і щастя!

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З Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди веде тебе дорогою світла, підтримує у складні моменти та допомагає втілювати найзаповітніші мрії. Бажаю миру, гармонії та щоденних чудес у твоєму житті!

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В цей світлий день твій ангел радіє разом із тобою! Нехай він завжди надихає тебе на добрі справи, береже від негараздів і допомагає знаходити правильні рішення. Миру тобі, любові та внутрішнього світла!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди допомагає тобі у всіх починаннях, оберігає від усього лихого й наповнює твоє життя радістю та добробутом!

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Сьогодні особливий день – день, коли твій ангел-охоронець отримує ще більше сил, щоб допомагати тобі. Нехай у твоєму житті буде більше світла, тепла й радості! Бажаю здоров’я, удачі та гармонії в душі!

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