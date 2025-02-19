20 лютого — яке церковне свято, чому не варто ледарювати

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 20 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Льва, єпископа Катанського. Він жив у VIII столітті та відзначився як ревний пастир, чудотворець і захисник християнської віри. Він служив єпископом у місті Катанія (о. Сицилія, Італія) і прославився своєю праведністю, милосердям і даром творити дива.

Лев був відомий як добрий наставник своєї пастви, ревний проповідник Євангелія та поборник православної віри. Йому приписують багато чудес, зокрема зцілення хворих і вигнання демонів. За його часів поширювалися різні єретичні вчення, які він рішуче викривав.

Одна з найвідоміших історій про святого Лева — його боротьба з чаклуном Іліодором. За переказами, Іліодор мав значний вплив у Катанії і використовував магію, щоб вводити людей в оману. Святий Лев, прагнучи викрити зло, молився до Бога, після чого взяв Іліодора за руку та повів у храм. Там він помолився, і вогонь із престолу охопив мага, знищивши його. Ця подія вразила жителів міста, і багато хто навернувся до правдивої віри. Після своєї смерті він залишився покровителем Катанії, і його шанують як великого чудотворця.

Святий Лев помер у мирі, залишивши після себе світлу пам’ять серед вірян. Його мощі стали джерелом численних чудес і зцілень.

Прикмети 20 лютого

Народні прикмети 20 лютого / Фото: Unsplash

Якщо цього дня туман, то весна буде дощовою.

Якщо завиває вітер, то варто чекати ще кількох морозних тижнів.

Якщо прилетіли перші граки, то зима скоро закінчиться.

Що завтра не можна робити

Не можна сваритися та лихословити. Це могло накликати неприємності на людину. Не варто починати великі справи. Вважалося, що вони не принесуть бажаного результату. Не можна ледарювати. Якщо день провести у бездіяльності, то весь рік буде нерезультативним.

Що можна робити завтра

У народі казали, що 20 лютого віщує прихід весни. Якщо день ясний і сонячний — весна буде ранньою, якщо похмурий і вітряний — варто чекати холодного березня. Це час, коли люди поступово обмежували себе в їжі, зменшуючи кількість м’ясних та молочних страв. Вважалося, що допомога нужденним або годування тварин цього дня приносить благословення на весь рік.

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