20 февраля — какой церковный праздник, почему не стоит бездельничать

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 20 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного Льва, епископа Катанского. Он жил в VIII веке и отличился как ревностный пастырь, чудотворец и защитник христианской веры. Он служил епископом в городе Катания (о. Сицилия, Италия) и прославился своей праведностью, милосердием и даром творить чудеса.
Лев был известен как добрый наставник своей паствы, ревностный проповедник Евангелия и поборник православной веры. Ему приписывают многие чудеса, в том числе исцеление больных и изгнание демонов. В его времена распространялись различные еретические учения, которые он решительно разоблачал.
Одна из самых известных историй о святом Льве – его борьба с колдуном Илиодором. По преданию, Илиодор оказал значительное влияние в Катания и использовал магию, чтобы вводить людей в заблуждение. Святой Лев, стремясь обличить зло, молился Богу, после чего взял Илиодора за руку и повел в храм. Там он помолился, и огонь с престола охватил мага, уничтожив его. Это событие поразило жителей города, и многие обратились к истинной вере. После своей смерти он остался покровителем Катания, и его чтят как великого чудотворца.
Святой Лев умер в мире, оставив после себя светлую память среди верующих. Его мощи стали источником бессчетных чудес и исцелений.
Приметы 20 февраля
- Если в этот день туман, то весна будет дождливой.
- Если завывает ветер, то стоит ожидать еще несколько морозных недель.
- Если прилетели первые грачи, то зима скоро закончится.
Что завтра нельзя делать
Нельзя ссориться и злословить. Это могло навлечь неприятности на человека. Не стоит начинать великие дела. Считалось, что они не принесут желаемого результата. Нельзя бездельничать. Если день провести в бездействии, то весь год будет безрезультативным.
Что можно делать завтра
В народе говорили, что 20 февраля предсказывает приход весны. Если день ясный и солнечный – весна будет ранней, если пасмурный и ветреный – стоит ожидать холодного марта. Это время, когда люди постепенно ограничивали себя в еде, уменьшая количество мясных и молочных блюд. Считалось, что помощь нуждающимся или кормление животных в этот день приносит благословение на весь год.
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