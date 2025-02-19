20 февраля — какой церковный праздник, почему не стоит бездельничать

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 20 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного Льва, епископа Катанского. Он жил в VIII веке и отличился как ревностный пастырь, чудотворец и защитник христианской веры. Он служил епископом в городе Катания (о. Сицилия, Италия) и прославился своей праведностью, милосердием и даром творить чудеса.

Лев был известен как добрый наставник своей паствы, ревностный проповедник Евангелия и поборник православной веры. Ему приписывают многие чудеса, в том числе исцеление больных и изгнание демонов. В его времена распространялись различные еретические учения, которые он решительно разоблачал.

Одна из самых известных историй о святом Льве – его борьба с колдуном Илиодором. По преданию, Илиодор оказал значительное влияние в Катания и использовал магию, чтобы вводить людей в заблуждение. Святой Лев, стремясь обличить зло, молился Богу, после чего взял Илиодора за руку и повел в храм. Там он помолился, и огонь с престола охватил мага, уничтожив его. Это событие поразило жителей города, и многие обратились к истинной вере. После своей смерти он остался покровителем Катания, и его чтят как великого чудотворца.

Святой Лев умер в мире, оставив после себя светлую память среди верующих. Его мощи стали источником бессчетных чудес и исцелений.

Приметы 20 февраля

Народные приметы 20 февраля / Фото: Unsplash

Если в этот день туман, то весна будет дождливой.

Если завывает ветер, то стоит ожидать еще несколько морозных недель.

Если прилетели первые грачи, то зима скоро закончится.

Что завтра нельзя делать

Нельзя ссориться и злословить. Это могло навлечь неприятности на человека. Не стоит начинать великие дела. Считалось, что они не принесут желаемого результата. Нельзя бездельничать. Если день провести в бездействии, то весь год будет безрезультативным.

Что можно делать завтра

В народе говорили, что 20 февраля предсказывает приход весны. Если день ясный и солнечный – весна будет ранней, если пасмурный и ветреный – стоит ожидать холодного марта. Это время, когда люди постепенно ограничивали себя в еде, уменьшая количество мясных и молочных блюд. Считалось, что помощь нуждающимся или кормление животных в этот день приносит благословение на весь год.

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