Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 20 февраля

Астрологический прогноз на 20 февраля

Дерево - символ дня / Фото: Associated Press

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день несет новые знания, которые усваиваются легче и быстрее, чем в любое другое время, поэтому желательно посвятить его учебе или, напротив, передаче своего опыта тем, кому он необходим. 

Символ дня: Слон. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: голубой нефрит, голубой агат.

За какую часть тела отвечает: тазобедренный пояс. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, бывают тяжелыми и долго не поддаются лечению, поэтому приступать к нему нужно после появления первых симптомов.  

Питание дня: нельзя ни голодать, ни переедать – в питании важно соблюдать умеренность. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно читать духовную и эзотерическую литературу. 

Сны дня: в снах нынешней ночи могут содержаться новые и важные знания, на которые нужно обязательно обратить внимание. 

Табу дня: нельзя разглашать чужие тайны. 

Цитата дня: «Лень – это мать, у нее сын – воровство и дочь – голод» (Виктор Гюго). 

Читайте также: 

Все! Чехия хочет избавиться от украинских беженцев? Неожиданные заявления на фоне подготовки переговоров! 

Все! Чехия хочет избавиться от украинских беженцев? Неожиданные заявления на фоне подготовки переговоров! 

Похожие темы:

Следующая публикация