Астрологический прогноз на 20 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день несет новые знания, которые усваиваются легче и быстрее, чем в любое другое время, поэтому желательно посвятить его учебе или, напротив, передаче своего опыта тем, кому он необходим.
Символ дня: Слон.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: голубой нефрит, голубой агат.
За какую часть тела отвечает: тазобедренный пояс.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, бывают тяжелыми и долго не поддаются лечению, поэтому приступать к нему нужно после появления первых симптомов.
Питание дня: нельзя ни голодать, ни переедать – в питании важно соблюдать умеренность.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно читать духовную и эзотерическую литературу.
Сны дня: в снах нынешней ночи могут содержаться новые и важные знания, на которые нужно обязательно обратить внимание.
Табу дня: нельзя разглашать чужие тайны.
Цитата дня: «Лень – это мать, у нее сын – воровство и дочь – голод» (Виктор Гюго).
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