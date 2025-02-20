Астрологический прогноз на 20 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день несет новые знания, которые усваиваются легче и быстрее, чем в любое другое время, поэтому желательно посвятить его учебе или, напротив, передаче своего опыта тем, кому он необходим.

Символ дня: Слон.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: голубой нефрит, голубой агат.

За какую часть тела отвечает: тазобедренный пояс.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, бывают тяжелыми и долго не поддаются лечению, поэтому приступать к нему нужно после появления первых симптомов.

Питание дня: нельзя ни голодать, ни переедать – в питании важно соблюдать умеренность.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно читать духовную и эзотерическую литературу.

Сны дня: в снах нынешней ночи могут содержаться новые и важные знания, на которые нужно обязательно обратить внимание.

Табу дня: нельзя разглашать чужие тайны.

Цитата дня: «Лень – это мать, у нее сын – воровство и дочь – голод» (Виктор Гюго).

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