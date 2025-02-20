Астрологічний прогноз на 20 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Як число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день несе нові знання, які засвоюються легше і швидше, ніж у будь-який інший час, тому бажано присвятити його навчанню або, навпаки, передаванню свого досвіду тим, кому він необхідний.

Символ дня: слон.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: синій нефрит, синій агат.

За яку частину тіла відповідає: кульшовий пояс.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, бувають тяжкими і довго не піддаються лікуванню, тому ставати до нього потрібно після появи перших симптомів.

Харчування дня: не можна ні голодувати, ні переїдати — у харчуванні важливо дотримуватися помірності.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна читати духовну та езотеричну літературу.

Сни дня: у снах нинішньої ночі можуть бути нові та важливі знання, на які потрібно обов'язково звернути увагу.

Табу дня: не можна розголошувати чужі таємниці.

Цитата дня: «Лінощі – це мати, у них син – крадіжка і дочка – голод» (Віктор Гюго).

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