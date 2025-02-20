Через позицію Трампа Україна може залишитись без ППО - Defence Express

Україна вже стикається з дефіцитом ракет до систем Patriot.

Україна потребує продовження постачання боєприпасів до тих систем протиповітряної оборони, які раніше буле передані Сполученими Штатами.

Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков.

Він заявив, що Україна вже стикається з дефіцитом ракет до систем Patriot.

"Це реальність, яку ми усвідомлюємо, адже з 22 січня Україна більше не отримує від США нові пакети озброєння. Згадаємо, що було рік тому, коли Байден ще був президентом і республіканці блокували виділення грошей на допомогу Україні. Тоді ми постійно говорили про загрози", - зауважив Катков.

За його словами, Україна потребує постійного постачання боєприпасів для систем ППО. Раніше Україна регулярно отримувала пакети допомоги, в яких були зенітні ракети для різноманітних ЗРК, включно з ракетами до Patriot. Якщо не поновлювати ці запаси, вони вичерпуються.

"Питання в тому, які запаси були створені адміністрацією Байдена і як здійснюються їхні постачання. Але ми повинні розуміти, що яка б подушка запасів не була створена, вона скорочується", - сказав Катков.

Експерт заявив, що Україна потребує постачання ракет до систем, які були поставлені США,

"Мова йде саме про американські ракети для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Мова також йде про американські ракети для спільних європейсько-американських комплексів NASAMS, а також про ракети, які використовуються у F-16. І, взагалі, для F-16 необхідно отримувати відповідне озброєння американського виробництва. Тобто поточна позиція американського президента Трампа ставить питання: а де це все брати?" - додав Катков.

Раніше повідомлялося, що Росія створює нові "Шахеди" з майже ракетними можливостями.

Ми раніше інформували, що Україна отримає від Німеччини додаткові ракети для ППО.

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