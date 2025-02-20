У Трампа розповіли про прогрес у питанні досягнення мирної угоди

Наступного тижня у Вашингтоні чекають на президента Франції Еммануеля Макрона.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц повідомив, що наразі триває робота над досягненням мирної угоди між РФ та Україною.

Про це інформує Sky News.

"Ми працюємо з усіх боків, і наступним кроком буде створення технічних груп для обговорення більш детальних деталей", - сказав Волц,

Крім того, він повідомив, що наступного тижня у Вашингтоні чекають на президента Франції Еммануеля Макрона.

Візит Макрона до США відбудеться на тлі занепокоєння серед європейських лідерів, що Вашингтон намагається укласти мирну угоду в обхід Європи та України.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати та Росія погодили чотири принципи за підсумками чотиригодинних переговорів у Саудівській Аравії 18 лютого.

Ми раніше інформували, що на переговорах зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом будуть чітко позначені "червоні лінії” України, які не можна порушити під час мирних домовленостей.

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