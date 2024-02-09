Заклеювання камери на ноутбуці не допоможе: вчені розповіли, як точно захиститися від хакерів

Навіть якщо ви закриєте камеру на ноутбуці, хакери все-рівно зможуть вас побачити. Про це розповіли вчені після проведення детального дослідження. Чи можна захистити себе?

Як передає Benchmark, вчені з Массачусетського технологічного інституту (МІТ) провели дослідження, яке показало, що заклеювання камери не допомагає повністю захиститися від хакерів. Додатково потрібно зробити ще одну дію.

Багато людей заклеюють скотчем чи іншими засобами камери ноутбуків та планшетів, щоб убезпечити себе від потенційного стеження (вуаєризму).

Хоча таке побоювання є цілком обґрунтованим і краще все-таки прикрити об'єктив камери, аніж не прикрити його, дослідження показало, що для підглядання хакери можуть використовувати не лише камеру. Ще один елемент, який варто захистити, це датчики освітленості.

Дослідження вчених з МІТ було опубліковане у науковому журналі Science Advances. Воно показало, що прикриття камери не може гарантувати стовідсоткової безпеки. Адже хакери можуть тепер підглядати за користувачем ще й через датчики освітленості, які виробники встановлюють, наприклад, для того, щоб автоматично регулювалась яскравість дисплею. Як таке взагалі можливо і що робити?

Як захистити ноутбук від хакерів? / Фото: pixabay.com

В своєму експерименті дослідники використовували планшет фірми Samsung, який був випущений ще 2019 року. Він оснащений датчиком освітленості, який, як і в багатьох інших подібних пристроях, розташований поряд з камерою над дисплеєм.

Дослідники прикрили камеру планшета, але попри це хакери все-рівно могли б їх бачити. Для цього вони використовували комбінацію даних, що були зібрані з датчика освітленості та світла, що генерується самим планшетом. За наявності необхідних інструментів хакери здатні розпізнати розташування руки користувача, за яким вони ведуть спостереження, і визначити, чи людина зараз за ноутбуком (планшетом) та які жести вона робить.

Хоча підглядання за допомогою датчика освітленості не таке ефективне, але в руках хакерів воно може стати цінним інструментом. Тому, якщо ви побоюєтесь, варто додатково прикривати і ці датчики. Хоча це і може вплинути на роботу деяких функцій пристрою.

В той же час, вчені звернулися до виробників електронних пристроїв, звернувши їхню увагу на цей недолік. Вони запропонували розміщувати датчики в таких місцях, щоб вони не були звернені безпосередньо на користувача.

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