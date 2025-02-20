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На Харківщині вночі пролунали вибухи

На Харківщині вночі пролунали вибухи

На Харківщині пролунали вибухи / Фото: Associated Press

Ворог атакував регіон ракетами.

В ніч проти 20 лютого на Харківщині пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

Вибухи, які чули чутно у Харкові, пролунали приблизно о пів на першу ночі.

Перед цим моніторингові канали повідомили, що регіон знаходиться під ударом крилатих ракет.

Крім того, повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Раніше повідомлялося, що пізно увечері 19 лютого російські загарбники завдали чергового злочинного удару по Херсону.

Ми раніше інформували, що армія РФ вдарила по Костянтинівці. Щонайменше 1 людина загинула, ще 7 - зазнали поранень.

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