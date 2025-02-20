На Харьковщине ночью раздались взрывы

В ночь на 20 февраля в Харьковской области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

В Харькове взрывы раздались примерно в полпервого ночи.

Перед этим мониторинговые каналы сообщили, что регион находится под ударом крылатых ракет.

Кроме того, воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 19 февраля российские захватчики нанесли очередной преступный удар по Херсону.

Мы ранее информировали, что армия РФ ударила по Константиновке. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 7 получили ранения.

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