Окупанти вдарили по Костянтинівці: є жертва

Від російської агресії знову постраждали цивільні.
Зранку 19 лютого армія РФ вдарила по Костянтинівці. Щонайменше 1 людина загинула, ще 7 - зазнали поранень.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 4 керовані авіабомби.
"Окрім жертв, про яких відомо достеменно, ще одна людина може перебувати під завалами одного з будинків", - акцентували в ОВА.
Там додали, що пошкоджено 34 приватні будинки, адмінбудівлю, 3 лінії електропередач і 3 газогони.
"Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!", - закликав Філашкін.
Нагадаємо, зранку 11 лютого росіяни скинули на Костянтинівку три ФАБ-250. Внаслідок обстрілу є поранені.
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