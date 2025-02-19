Окупанти вдарили по Костянтинівці: є жертва

Від російської агресії знову постраждали цивільні.

Зранку 19 лютого армія РФ вдарила по Костянтинівці. Щонайменше 1 людина загинула, ще 7 - зазнали поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки удару РФ по Костянтинівці 19 лютого

За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 4 керовані авіабомби.

"Окрім жертв, про яких відомо достеменно, ще одна людина може перебувати під завалами одного з будинків", - акцентували в ОВА.

Там додали, що пошкоджено 34 приватні будинки, адмінбудівлю, 3 лінії електропередач і 3 газогони.

Наслідки удару РФ по Костянтинівці 19 лютого

"Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!", - закликав Філашкін.

Нагадаємо, зранку 11 лютого росіяни скинули на Костянтинівку три ФАБ-250. Внаслідок обстрілу є поранені.

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