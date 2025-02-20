Удар КАБами по Херсону: з під завалів дістали двох дітей - Мрочко (фото)

Також після обстрілу було врятовано ще одного постраждалого чоловіка.
Російські загарбники майже опівночі, 19 лютого атакували Херсон трьома керованими авіабомбами.
Про це повідомив голова ОВА Роман Мрочко.
Він повідомив, що в результаті удару постраждали діти.
"Рятувальники дістали з-під завалів 13-річних двійнят – хлопчика і дівчинку. У них мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. Діти у лікарні під наглядом медиків", - йдеться у повідомленні.
Також після обстрілу було врятовано ще одного постраждалого чоловіка. В нього вибухова та черепно-мозкова травми, поранення ніг.
Раніше повідомлялося, що пізно увечері 19 лютого російські загарбники завдали чергового злочинного удару по Херсону.
Ми раніше інформували, що армія РФ вдарила по Костянтинівці. Щонайменше 1 людина загинула, ще 7 - зазнали поранень.
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