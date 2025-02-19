Россияне атаковали энергетический объект ДТЭК в одной из областей: детали

Энергетикам частично удалось вернуть свет в дома.
В ночь на 18 февраля российские войска атаковали Одесскую область и повредили энергообъект ДТЭК. Без света осталась часть домов в Одессе и Одесском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
"Утром энергетики возобновили электроснабжение для почти 15 тысяч семей, пережив их из резервных линий там, где это было возможно", — говорится в сообщении.
Отмечается, что как только энергетики получат разрешение от спасателей, начнут ликвидировать последствия атаки. Приоритетом является восстановление электроснабжения для критической инфраструктуры. В частности, тепловые объекты.
Напомним, этой ночью россияне массированно ударили по Одессе "Шахедами". По меньшей мере четыре человека получили травмы. Повреждена гражданская инфраструктура.
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