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Россияне атаковали энергетический объект ДТЭК в одной из областей: детали

Россияне атаковали энергетический объект ДТЭК в одной из областей: детали

Атак на объект энергетики. / Фото: Associated Press

Энергетикам частично удалось вернуть свет в дома.

В ночь на 18 февраля российские войска атаковали Одесскую область и повредили энергообъект ДТЭК. Без света осталась часть домов в Одессе и Одесском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Утром энергетики возобновили электроснабжение для почти 15 тысяч семей, пережив их из резервных линий там, где это было возможно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что как только энергетики получат разрешение от спасателей, начнут ликвидировать последствия атаки. Приоритетом является восстановление электроснабжения для критической инфраструктуры. В частности, тепловые объекты.

Напомним, этой ночью россияне массированно ударили по Одессе "Шахедами". По меньшей мере четыре человека получили травмы. Повреждена гражданская инфраструктура.

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