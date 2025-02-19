14-летний парень умер после того, как уколол себе остатки бабочки

Полиция Бразилии расследует смерть 14-летнего мальчика, который, как сообщается, сказал родителям и врачам, что ввел себе в ногу "остатки бабочки" перед тем, как ощутил неблагоприятные последствия.

Об этом пишет Unilad.

Дави Нуньес Морейра попал в больницу в Планальто, штат Баия на северо-востоке Бразилии, после того, как начал хромать, блевать и плохо себя чувствовать.

Когда его отец спросил, почему он хромает, подросток сначала заявил, что ранился во время игры. Однако, когда его состояние ухудшилось, Дави признался семье и медикам, что уколол себе необычное вещество.

По сообщениям, подросток смешал мертвую бабочку с водой, а затем ввел жидкость в правую ногу. По данным гражданской полиции, семья мальчика нашла шприц, которым он воспользовался, под подушкой в его комнате после того, как он признался в содеянном.

Ухудшение состояния здоровья Дави заставило медиков перевезти его в Главную больницу Витория да Конкиста, третьего по величине города штата, но, к сожалению, 12 февраля подросток умер там. Похороны Дави прошли через два дня.

Сейчас полиция расследует, могло ли решение Дави ввести себе остатки бабочки быть результатом онлайн-челленджа.

Один из следователей поделился новостью о подозреваемом онлайн-вызове, хотя сам Дави, как говорится, опроверг это утверждение перед своей смертью. Однако подросток, похоже, не поделился никакими другими соображениями по поводу причин своего поступка.

Дави не рассказал, какую именно бабочку он уколол, и следователи Гражданской полиции Витория-да-Конкиста сейчас ждут полных результатов вскрытия, которые помогут пролить свет на то, что именно повлекло за собой его смертельную болезнь.

Профессор Марсело Дуарте, директор Зоологического музея Университета Сан-Паулу и специалист по бабочкам, считает, что причиной ухудшения состояния здоровья Дави могли стать токсины, содержащиеся в остатках бабочки: "Бабочки имеют сложную биологию, и жидкости, присутствующие в их телах, не были глубоко изучены с точки зрения их токсичности для человека".

Напомним, Папа Римский после госпитализации заявил близким, что может умереть. Он до сих пор находится в больнице, куда его госпитализировали с тяжелым бронхитом.

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