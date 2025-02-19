Украинца выдворили из Словакии: что известно

Во вторник, 18 февраля, с территории Словакии выдворили 59-летнего гражданина Украины, которого подозревают в "организованной преступной деятельности".

Об этом сообщила полиция Словакии.

Согласно информации правоохранителей, на основании "расследования и оперативных данных" было установлено, что подозреваемый "был вовлечен в организованную преступную деятельность и имел связи с организованной преступностью в Украине и спецслужбами этой страны".

"В то же время этому лицу был запрещен въезд на территорию Словацкой Республики и на территорию всех государств-членов ЕС сроком на два года", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее процедура выдворения была приостановлена после того, как гражданин подал заявку на получение убежища.

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