Более 100 000 человек вышли в пятницу на улицы Словакии и других стран ЕС, чтобы защитить западную ориентацию страны. В отличие от предыдущих демонстраций, на этой неделе протесты всколыхнули даже небольшие провинциальные города.

Прозападное протестное движение в Словакии, спровоцированное прокремлевской политикой премьер-министра Роберта Фицо, в пятницу, 7 февраля, охватило еще больше населенных пунктов. В вечерних демонстрациях в 41 городе страны и еще в 13 городах по всей Европе приняли участие около 110 000 человек.

Об этом сообщает Politico.

По данным SafetyCrew, консалтинговой компании по безопасности мероприятий, митинг в столице Братиславе собрал до 45 тысяч человек, а на протесты в Кошице вышло более 20 тысяч людей.

В отличие от предыдущих демонстраций, беспорядки на этой неделе также затронули небольшие провинциальные города, которые до сих пор были оплотами поддержки правящей левопопулистской партии "Смер".

Издание ссылается на газетное интервью учительницы из небольшого города Гелница с населением 6202 человека и одной из самых низких средних зарплат по стране, где партию Фицо на последних выборах поддержали 30% населения.

"Не так уж важно, чтобы в Братиславе протестовало 50 000 человек, а в Кошице — 15 000. Но как только в Гелнице выйдут на протест 300 человек, все [для правительства Фицо – ред.] будет кончено", – сказала она.

Один из активистов протестного движения рассказал журналистам, что протесты действительно были направлены на то, чтобы не дать Фицо "вернуть нас в прошлое, в объятия Кремля", но отметил, что у них были и другие цели.

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"При правительстве Фицо мы превратились из экономического тигра Европы в одну из беднейших стран ЕС. Наша школьная система — это катастрофа, а наше здравоохранение настолько плохое, что ежегодно 10 000 человек умирают без всякой нужды. Наша молодежь не видит здесь никаких перспектив и покинула страну. Мы теряем свое будущее", – заявил он.

Люсия Штасселова из братиславской неправительственной организации Mier Ukrajine ("Мир Украине"), которая организовала протесты, в пятницу обвинила Фицо в том, что он является "главным действующим лицом гибридной войны России в Словакии".

Однако в пятницу в своем сообщении в социальных сетях словацкий лидер процитировал заявление офиса председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что руководство ЕС "не видит никаких признаков того, что Словакия рассматривает возможность выхода из Европейского союза" и что "сотрудничество между ЕК и словацким правительством является конструктивным и продуктивным".

"Я действительно задаюсь вопросом, почему люди собираются сегодня протестовать", – написал Фицо.

Напомним, Фицо обвинил грузинских добровольцев в Украине в причастности к подготовке переворота в Словакии. Словацкий премьер утверждает, что активисты и прозападная оппозиция хотят разжечь протесты и свергнуть правительство.

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