Масштабні протести у Словаччині: мітинги проти Фіцо підтримала провінція

Понад 100 000 людей вийшли у п'ятницю на вулиці Словаччини та інших країн ЄС, щоб захистити західну орієнтацію країни. На відміну від попередніх демонстрацій цього тижня протести сколихнули навіть невеликі провінційні міста.

Прозахідний протестний рух у Словаччині, спровокований прокремлівською політикою прем'єр-міністра Роберта Фіцо, у п'ятницю, 7 лютого, охопив ще більше населених пунктів. У вечірніх демонстраціях у 41 місті країни та ще у 13 містах по всій Європі взяли участь близько 110 000 осіб.

Про це повідомляє Politico.

За даними SafetyCrew, консалтингової компанії з безпеки заходів, мітинг у столиці Братиславі зібрав до 45 тисяч людей, а на протести у Кошиці вийшло понад 20 тисяч людей.

На відміну від попередніх демонстрацій, заворушення цього тижня також торкнулися невеликих провінційних міст, які досі були оплотами підтримки владної лівопопулістської партії "Смер".

Видання посилається на газетне інтерв'ю вчительки з невеликого міста Гелніца з населенням 6202 особи та однією з найнижчих середніх зарплат у країні, де партію Фіцо на останніх виборах підтримали 30% населення.

"Не так вже й важливо, щоб у Братиславі протестувало 50 000 осіб, а в Кошиці — 15 000. Але як тільки в Гелніце вийдуть на протест 300 осіб, все [для уряду Фіцо — ред.] буде скінчено", — сказала вона.

Один з активістів протестного руху розповів журналістам, що протести справді були спрямовані на те, щоб не дати Фіцо "повернути нас у минуле, до обіймів Кремля", але зазначив, що у них були й інші цілі.

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"За уряду Фіцо ми перетворилися з економічного тигра Європи в одну з найбідніших країн ЄС. Наша шкільна система — це катастрофа, а наша охорона здоров'я настільки погана, що щороку 10 000 людей помирають без жодної потреби. Наша молодь не бачить тут ніяких перспектив і покинула країну. Ми втрачаємо своє майбутнє", – заявив він.

Люсія Штасселова з братиславської неурядової організації Mier Ukrajine ("Мир України"), яка організувала протести, у п'ятницю звинуватила Фіцо в тому, що він є "головною дійовою особою гібридної війни Росії у Словаччині".

Однак у п'ятницю у своєму повідомленні у соціальних мережах словацький лідер процитував заяву офісу голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, що керівництво ЄС "не бачить жодних ознак того, що Словаччина розглядає можливість виходу з Європейського союзу" і що "співпраця між ЄК та словацьким урядом є конструктивною".

"Я справді запитую, чому люди збираються сьогодні протестувати", — написав Фіцо.

Нагадаємо, Фіцо звинуватив грузинських добровольців в Україні у причетності до підготовки перевороту у Словаччині. Словацький прем'єр стверджує, що активісти та прозахідна опозиція хочуть розпалити протести та повалити уряд.

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