В Словакии задержали украинца из-за "угрозы госпереворота"

В словацкой полиции заявили об административном выдворении гражданина Украины.

В Словакии полиция задержала украинца и депортирует его из-за угрозы государственного переворота.

Об этом заявила глава полиции Яна Машкарова, сообщает Dennik N.

По словам Машкаровой, депортация украинца должна состояться "как можно быстрее".

"В настоящее время один человек находится в отделении пограничной иностранной полиции, где осуществляется административное выдворение", – добавила глава полиции.

Комитет по военным вопросам и безопасности должен был обсудить отчет Словацкой информационной службы о предполагаемом перевороте, но его не открыли. Также оппозиционеры хотели спросить его о деятельности пророссийской группировки "Брат за брата".

Напомним, ранее в январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о созыве заседания Совбеза из-за якобы планов оппозиции свергнуть правительство страны.