Келлог прибыл в Киев и сделал первое завление (видео)

Чиновник сказал, что часть его миссии – слушать.

Спецпредставитель США по России и Украине Кит Келлог прибыл в Киев 19 февраля.

Об этом сообщает "Суспильне".

Келлога в украинской столице встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Американский спецпредставитель прямо на вокзале уже сделал первое заявление.

"Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", – рассказал Келлог.

Келлог приехал в Киев

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что повезет Келлога на фронт пообщаться с военными, если тот не против. Это для полного понимания ситуации.