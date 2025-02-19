Келлог прибув до Києва і зробив першу заяву (відео)

Посадовець сказав, що частина його місії – слухати.

Спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог прибув до Києва 19 лютого.

Про це повідомляє "Суспільне".

Келлога в українській столиці зустріла пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Американський спецпредставник прямісінько на вокзалі вже зробив першу заяву.

"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати. Потім повернуся до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", – розповів Келлог.

Келлог приїхав до Києва

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що повезе Келлога на фронт поспілкуватися з військовими, якщо той не проти. Це задля повного розуміння ситуації.