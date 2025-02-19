Неизвестные дроны атаковали Сызранский НПЗ в России: детали от СНБО

В Самарской области ночью 19 февраля атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Это средний по размерам НПЗ в России, обладающий мощностью переработки 8,9 млн тонн нефти в год. Среди его продукции – топливо, авиационный керосин и битум.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

БпЛА атаковали Сызранский НПЗ в России

Коваленко добавляет, что в 2015 году завод полностью перешел на выпуск продукции стандарта Евро-5. Он перерабатывает нефть из Западной Сибири и Самарской области.

"Для российской армии НПЗ такого уровня играют немаловажную роль в обеспечении топливом и это часть логистики войск", – отметил руководитель ЦПД.

Впоследствии в СНБО добавили, что объект перестал функционировать.

"Сызранский НПЗ уже не работает после атаки", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры РФ. В результате успешной операции поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

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