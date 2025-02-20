На півдні Арізони у США зіткнулися два літаки: є жертви

У середу, 19 лютого, на півдні Арізони у США у повітрі зіткнулися два невеликі літаки. Внаслідок цього загинули щонайменше дві людини.

Про це пише ABS News із посиланням на владу.

"Федеральні слідчі зі збереження польотів заявили, що на борту кожного літака, що зіткнувся неподалік регіонального аеропорту Марана на околиці Тусона, перебувало по дві людини", - йдеться у повідомленні.

За даними Національної ради безпеки на транспорті, один літак приземлився без пригод, а інший врізався в землю неподалік злітно-посадкової смуги та зайнявся. Поліцейське управління Марани підтвердило, що внаслідок авіатрощі є дві жертви.

Нагадаємо, один чоловік загинув, ще четверо дістали поранення внаслідок зіткнення двох літаків на злітно-посадковій смузі аеропорту в Аризоні (США). Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

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