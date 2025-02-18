У Торонто перекинувся пасажирський літак: є постраждалі (фото)

Усі 80 людей вийшли з літака, перш ніж він загорівся.

У міжнародному аеропорту Торонто Пірсон 17 лютого здійснив аварійну посадку і перекинувся догори дном на злітно-посадковій смузі літак авіакомпанії Delta Air Lines.

Про це повідомляє New York Post.

Внаслідок інциденту постраждали 18 людей, але ніхто з них не отримав серйозних травм. Усі 80 людей вийшли з літака, перш ніж він загорівся.

Рейс Delta 4819 перекинувся під час посадки на засніженому асфальті у найбільшому місті Канади, повідомив керівник пожежної служби аеропорту Торонто Тодд Ейткен.

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Рейс, який виконувала дочірня компанія авіакомпанії Endeavor Air, вилетів з Міннеаполіса близько 11:47 і розбився близько 14:15. Не одразу було зрозуміло, що спричинило перекидання літака, але Ейткен зазначив, що злітно-посадкова смуга "була сухою і не було бокового вітру". Понівечений авіалайнер залишився тліти на засніженому асфальті, коли ошелешені пасажири вилізли з нього.

У Bombardier CRJ-900LR було сильно зім’яте одне крило та частково відрізана хвостова частина.

Парамедики розповіли, що вони транспортували трьох важко поранених пасажирів до трьох різних лікарень, зокрема "педіатричного пацієнта", чоловіка віком 60 років і жінку віком 40 років. Вік постраждалої дитини невідомий, а особи інших постраждалих пасажирів не повідомляються.

Співробітники аеропорту повідомили, що після катастрофи аеропорт припинив усі прильоти та вильоти.

"Наскільки я розумію, більшість пасажирів не постраждали, але ми все ще намагаємося переконатися, все ще проводимо розслідування", – сказала констебль Сара Паттен з регіональної поліції Піла в Онтаріо.

Профспілка асоціації бортпровідників підтвердила повідомлення про те, що в інциденті "не було загиблих".

Аварія сталася після зимового шторму на вихідних у цьому районі, який скинув майже 22 см снігу на аеропорт, змусивши екіпаж працювати в ніч проти неділі, щоб розчистити ключові злітно-посадкові смуги.

В аеропорту Торонто перекинувся літак / Фото: Facebook / John Nelson

В аеропорту Торонто перекинувся літак / Фото: Facebook / John Nelson

В аеропорту Торонто перекинувся літак / Фото: Facebook / John Nelson

В аеропорту Торонто перекинувся літак / Фото: Facebook / John Nelson

До слова, в кінці січня у Вашингтоні зіткнулися пасажирський літак і гелікоптер. Загинули 67 людей – їхні тіла витягли з річки Потомак.