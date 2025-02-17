Астрологічний прогноз на 17-18 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у 20-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби,на успіх будуть приречені будь-які справи – як старі, і нові.

Символ дня: орел.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: синій.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, червона яшма, джеспіліт.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, не становлять особливої складності, але це не означає, що вони не вимагають лікування.

Харчування дня: від м'яса та алкоголю потрібно відмовитися, в іншому дотримуватися помірності.

Стрижка дня: не найвдаліші дні для стрижки.

Дачні роботи дня: можна працювати із наземною частиною рослин.

Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, пов'язані з магічною силою напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішніх ночей часто бувають віщими, тому не варто їх ігнорувати

Табу дня: потрібно побоюватися великої висоти.

Цитата дня: «Хто обережніший у своїх обіцянках, той точніший у їхньому виконанні» (Жан-Жак Руссо).

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