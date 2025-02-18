Армія РФ продовжила наступ в Курській області: деталі ISW

Війська Російської Федерації 17 лютого продовжили наступальні операції в районі "українського плацдарму" в Курській області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Наступальні дії росіян тривають. Втім, російські війська але не просунулися, наголошують американські фахівці. Бої тривали в районі Нікольського, Свердлікова та Куриловки.

Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська захопили Свердліково. Окрім того, р осійські мілблогери стверджували, що їхня армія незначно просунулася в районі Курилівки та Камишівки. Втім, в ISW не підтверджують ці заяви.

Курська область. Мапа ISW.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський озвучив кількість загиблих на Курщині росіян. Загальні втрати ворога становлять понад 48 тисяч осіб.

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