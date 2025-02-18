Кулеба сказав, чи можлива ще перемога України

У цьому питанні ключовим чинником є Україна.

Як зауважив український дипломат Дмитро Кулеба, у січні 2023-го ще було модно говорити про українську перемогу. На жаль, зараз це слово зникло із політичних словників, і це проблема — не лише для України, а й для Європи та світу.

Про це сказав колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтервʼю BBC.

“Чи можлива все ще українська перемога? Так. Чи достатньо зараз для неї робиться? Ні. Тому що ключові столиці почали грати не на перемогу, а на закінчення війни. А закінчення війни може відбуватися по-різному”, — наголосив ексміністр закордонних справ.

Втім, додає він, ключовий чинник тут – це Україна.

“Ми втратимо шанс на перемогу, коли самі перестанемо до неї вірити. Тому я, наприклад, тримаю це слово у словнику, бо планку треба тримати високо”, — завершив Кулеба.

Раніше Кулеба оцінив, чи спрацює мирна угода між Україною та Росією.

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