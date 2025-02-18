Кулеба сказал, возможна ли еще победа Украины

Как отметил украинский дипломат Дмитрий Кулеба, в январе 2023-го еще было модно говорить об украинской победе. К сожалению, сейчас это слово исчезло из политических словарей, и это проблема не только для Украины, но и для Европы и мира.

Об этом сказал бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

Возможна ли все еще украинская победа? Да. Достаточно ли сейчас для нее делается? Нет. Потому что ключевые столицы стали играть не на победу, а на окончание войны. А окончание войны может происходить по-разному”, — подчеркнул эксминистр иностранных дел.

Впрочем, добавляет он, ключевой фактор здесь – Украина.

“Мы упустим шанс на победу, когда сами перестанем к ней верить. Поэтому я, например, держу это слово в словаре, потому что планку нужно держать высоко», — заключил Кулеба.

Ранее Кулеба оценил, сработает ли мирное соглашение между Украиной и Россией.

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