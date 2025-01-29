Те, кто манипулируют темой мобилизационного возраста в Украине, играют на руку России – Кулеба

По словам Дмитрия Кулебы, Украине нужно оружие для борьбы в войне.

Российская пропаганда активно продвигает мнение, что Запад сражается с Россией "руками Украины до последнего украинца". А требование о снижении мобилизационного возраста как раз и подпадает под этот нарратив.

Об этом сказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу France 24.

"Требование по снижению возраста мобилизации идеально укладывается в этот российский нарратив", – объяснил Кулеба.

Он также отметил, что вопрос снижения мобилизационного возраста не является решающим фактором в этой войне. Те, кто продвигает этот аргумент, пытаются оправдать собственное бездействие, мол, "мы ничего не должны Украине, потому что Украина не снижает возраст мобилизации".

"Но это манипуляция – это очевидно для всех. Нам нужно оружие, чтобы бороться против врага", – подытожил политик.

Напомним, Кулеба рассказал, что полномасштабная война с Россией была неизбежна, вторжение можно было лишь немного оттянуть.

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