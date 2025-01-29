Ті, хто маніпулюють темою мобілізаційного віку в Україні, грають на руку Росії — Кулеба

За словами Дмитра Кулеби, Україні потрібна зброя для боротьби у війні.

Російська пропаганда активно просуває думку, що Захід воює з Росією "руками України до останнього українця". А вимога щодо зниження мобілізаційного віку саме і підпадає під цей наратив.

Про це сказав колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю телеканалу France 24.

"Вимога щодо зниження віку мобілізації ідеально вкладається в цей російський нарратив", – пояснив Кулеба.

Він також зазначив, що питання зниження мобілізаційного віку не є вирішальним фактором у цій війні. Ті, хто просувають цей аргумент, намагаються виправдати власну бездіяльність, мовляв, "ми нічого не винні Україні, бо Україна не знижує вік мобілізації".

"Але це маніпуляція – це очевидно для всіх. Нам потрібна зброя, щоб боротися проти ворога", – підсумував політик.

Нагадаємо, Кулеба розповів, що повномасштабна війна з Росією була неминучою, вторгнення можна було лише трохи відтягнути.

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