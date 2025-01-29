Чи можливе в Україні відновлення авіаперельотів: експерт пояснив головну проблему

Щоб безпечно відкрити хоча б один аеропорт, туди потрібно розмістити один комплекс Patriot, який дає 70-80% гарантії збиття повітряних цілей.

Відновлення цивільної авіації в Україні наразі неможливе без додаткових систем протиповітряної оборони. Наявних комплексів Patriot недостатньо для захисту всієї інфраструктури країни.

Авіаційний експерт Валерій Романенко наголосив в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, щоб безпечно відкрити хоча б один аеропорт, туди потрібно розмістити один комплекс Patriot, який дає 70-80% гарантії збиття повітряних цілей. Водночас в Україні зараз є лише 8 таких систем, які вже прикривають критично важливі об’єкти.

“Тобто на кожен аеропорт треба буде підтягнути по одному комплексу. (…) Хочуть відкривати Львів та Київ. На Київ Patriot не вистачить, потрібен ще один, на Львів також. А чим захищати іншу територію, інфраструктуру, атомні електростанції, інші міста? Для чого нам у таких умовах ці авіаперельоти?” – зазначив Романенко.

На думку експерта, запуск польотів можливий лише за умови суттєвого посилення ППО.

Нагадаємо, літаками ВПС США днями перекинули близько 90 ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі. Надалі ці ракети будуть доставлені до України.