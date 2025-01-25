Чому аеропорти не відкриються найближчим часом: пояснення експерта

Початок роботи аеропортів, який був анонсований мером Львова, є абсолютно неможливим через безпекову ситуацію в країні.

Таку думку висловив експерт з питань авіації Костянтин Криволап в етері КИЇВ24.

“Політичне рішення в питанні безпеки є неможливим. Політики не можуть заявити, що це буде безпечно. Як мер Львова може забезпечити безпеку від балістики без достатньо систем Patriot?” – підкреслив експерт.

Він додав, що з Міжнародною організацією цивільної авіації не можна "домовитися".

"При всій моїй повазі до мера Львова - Садового. Я скажу, що з ІСАО ( Міжнародна організація цивільної авіації – ред.) домовлятися не можна. Там корупція неможлива. Тому що там є процедури, які є абсолютно чітко виписаними, вони вимірюється і хто завгодно може перевірити", – пояснив Кривопал.

Експерт також підкреслив, що питання безпеки є ключовим, і без належних систем захисту від ракетних атак відновлення польотів неможливе.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що цьогоріч в Україні мають знову запрацювати кілька аеропортів, оскільки "для цього є технічні та інші можливості", однак не уточнив, про які саме аеропорти йдеться.

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