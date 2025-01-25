Потрапив у ДТП автобус "Київ – Кишинів"

У Молдові потрапив в аварію рейсовий автобус, який їхав із Києва до Кишинева. ДТП сталася 25 січня на трасі біля села Пересічине Оргіївського району.

Як повідомила прес-секретар районної поліції Олена Беєтреу, автобус з'їхав з дороги, двоє пасажирів отримали травми, передає NewsMaker.

Першою про аварію повідомила пасажирка автобуса. Жінка написала, що інцидент стався рано вранці 25 січня. За її словами, водій заснув за кермом і не впорався з керуванням, через що автобус з'їхав із проїжджої частини.

У поліції підтвердили факт аварії.

"За попередньою інформацією, водій 1956 року народження, який керував автобусом маршруту "Київ-Кишинів", який їхав із Бельц до Кишинева, за невідомих обставин втратив контроль над керуванням. Автобус з'їхав з проїжджої частини, врізався в металеву огорожу та дорожній знак, а потім з'їхав із проїжджої частини", — повідомила Беєтреу.

У поліції додали, що в аварії постраждали два пасажири автобуса, чоловік та жінка. Їх доправили до Оргіївської районної лікарні для надання допомоги. Водія автобуса перевірили на алкоголь та встановили, що він був тверезий.

Правоохоронці проводять розслідування.

Нагадаємо, 24 січня в ДТП на трасі Харків-Київ загинула відома харківська блогерка Ганна Жук (Аннет).

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