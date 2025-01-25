Попал в ДТП автобус "Киев - Кишинев"

В Молдове попал в аварию рейсовый автобус, ехавший из Киева в Кишинев. ДТП произошло 25 января на трассе у села Пересечино Оргеевского района.

Как сообщила пресс-секретарь районной полиции Елена Бэетрэу, автобус съехал с дороги, два пассажира получили травмы, передает NewsMaker.

Первой об аварии сообщила пассажирка автобуса. Женщина написала, что инцидент произошел ранним утром 25 января. По ее словам, водитель уснул за рулем и не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с проезжей части.

В полиции подтвердили факт аварии.

"По предварительной информации, водитель 1956 года рождения, управлявший автобусом маршрута "Киев-Кишинев", который ехал из Бельц в Кишинев, при неизвестных обстоятельствах потерял контроль над управлением. Автобус съехал с проезжей части, врезался в металлическое ограждение и дорожный знак, а затем съехал с проезжей части", — сообщила Бэетрэу.

В полиции добавили, что в аварии пострадали два пассажира автобуса, мужчина и женщина. Их доставили в Оргеевскую районную больницу для оказания помощи. Водителя автобуса проверили на алкоголь и установили, что он был трезв.

Правоохранители проводят расследование.

Напомним, 24 января в ДТП на трассе Харьков-Киев погибла известная харьковская блогерша Анна Жук (Аннет).

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