В Черкассах произошла стрельба посреди города: есть раненые

Пока правоохранители не разглашают деталей.

В Черкассах, на Проспекте Победы, произошла стрельба. В результате чего травмированы люди.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.

На месте происшествия работают полицейские и медики.

"Личность злоумышленника работниками полиции установлена и задержана", – говорится в сообщении.

Решается вопрос о предоставлении инцидента правовой квалификации.Подробности полиция сообщит позже.

Напомним, в Ровенской области во время ужина в кафе мужчина случайно произвел выстрел из травматического пистолета.

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