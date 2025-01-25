В Черкассах произошла стрельба посреди города: есть раненые

Пока правоохранители не разглашают деталей.
В Черкассах, на Проспекте Победы, произошла стрельба. В результате чего травмированы люди.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.
На месте происшествия работают полицейские и медики.
"Личность злоумышленника работниками полиции установлена и задержана", – говорится в сообщении.
Решается вопрос о предоставлении инцидента правовой квалификации.Подробности полиция сообщит позже.
Напомним, в Ровенской области во время ужина в кафе мужчина случайно произвел выстрел из травматического пистолета.
Читайте также: