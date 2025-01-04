В Ровно в кафе произошла стрельба: в полиции рассказали подробности

Во время ужина в кафе житель случайно произвел выстрел из травматического пистолета.

В Ровно 3 января, около 21:00, в полицию поступило сообщение от официантки одного из кафе на улице Черновола в областном центре. По ее словам, неизвестный мужчина произвел выстрел из оружия прямо в середине заведения.

Об этом сообщили ГУНП в Ровенской области.

Полицейские установили, что 31-летний местный житель, находясь в кафе, из кармана своей верхней одежды вытащил устройство для отстрела резиновых шаров "Форт-12".

Мужчина произвел один выстрел, попавший в металлическую табличку с QR-кодом меню, стоявшую на столе. К счастью, никто из посетителей и персонала кафе не пострадал.

Сообщается, что злоумышленник объяснил свой поступок тем, что он вместе с товарищем отдыхал в кафе, где у знакомого возник конфликт с неизвестными мужчинами, которые распылили ему в глаза слезоточивый газ. взять травматический пистолет и вернуться на место схватки. кафе, случайно совершил выстрел.

В результате происшествия работники криминальной полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство) В рамках расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, а криминалисты изъяли оружие и документы на него.

Напомним, в Киеве продолжается расследование инцидента, который произошел в гостинице на Печерске 23 ноября 2024 года.

Читайте также: