Метеозависимые, держитесь: Землю накрыла мощная магнитная буря

Когда закончится магнитная буря, и чем она опасна – в эксклюзиве TSN.ua.

Метеозависимым приготовиться! Землю накрыла сильная магнитная буря. Когда она закончится и чем опасна – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Новая мощная 7-балльная буря началась еще 30 декабря, а, по прогнозам специалистов, 5-балльный солнечный шторм продлится еще не менее двух суток. Об этом сообщает Meteoagent, который мониторит солнечную активность и колебания магнитного поля Земли.

По прогнозам специалистов буря, спадет до незначительного уровня только 6 января. В этот период особенно чувствительны могут испытывать отрицательные симптомы, в частности, головные боли и головокружение, тошноту, слабость и сонливость.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, соблюдайте правила здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее. Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы. Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Почаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Также магнитные бури могут выводить из строя электронику.

Однако и после 6 января расслабляться еще рано, ведь уже 9 января страну атакует трехдневная магнитная буря, и она ударит сразу с 4-балльной мощностью.

В то же время, ученые сделали прогноз магнитных бурь на январь 2025 года. В целом говорят, что январь 2025 года ожидается относительно спокойным с точки зрения геомагнитной активности. В течение большинства дней уровень возмущений будет низким. Однако, ожидаются и некоторые умеренные магнитные бури из-за высокоскоростных потоков солнечного ветра из корональных дыр.

Итак, кроме вышеназванных, слабые магнитные бури ожидаются еще 11 и 12 января, но они не достигнут высоких уровней.

Также с 16 по 18 января возможна слабая магнитная буря.

Но более сильная буря произойдет еще 27 января.

Остальные дни будут спокойными.

Для понимания: магнитная буря – это несколько извержений и вспышек на Солнце, вызывающих излучение солнечной энергии, что приводит к увеличению геомагнитной активности. За это время солнечная энергия рассеивается в разные стороны, в том числе и к Земле. Энергия, выделяемая во время этих извержений, содержит заряженные частицы, которые могут быстро двигаться в пространстве. Эти заряженные частицы (протоны и электроны) сталкиваются с магнитосферой Земли, вызывая геомагнитную активность, называемую солнечными или магнитными бурями.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! ЗЕМЛЮ НАКРЫЛА МОЩНАЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ!

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