Метеозалежні, тримайтеся: Землю накрила потужна магнітна буря

Коли закінчиться магнітна буря і чим вона небезпечна – в ексклюзиві TSN.ua.

Метеозалежним приготуватися! Землю накрила сильна магнітна буря. Коли вона закінчиться і чим небезпечна – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються в результаті різних вибухів та сплесків на поверхні Сонця і своєю чергою викликають підвищення геомагнітної активності на Землі.

Нова потужна 7-бальна буря почалася ще 30 грудня, а, за прогнозами фахівців, 5-бальний сонячний шторм триватиме ще щонайменше дві доби. Про це зокрема повідомляє Meteoagent, який моніторить сонячну активність і коливання магнітного поля Землі.

За прогнозами фахівців буря, спаде до незначного рівня тільки 6 січня. В цей період особливо чутливі можуть відчувати негативні симптоми, зокрема, головний біль і запаморочення, нудоту, слабкість і сонливість.

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї. Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби. Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Також магнітні бурі можуть виводити з ладу електроніку.

Однак і після 6 січня розслаблятися ще зарано, адже вже 9 січня країну атакує триденна магнітна буря, і вона вдарить одразу з 4-бальною потужністю.

Водночас вчені зробили прогноз магнітних бур на січень 2025 року. Загалом, кажуть, що січень 2025 року очікується відносно спокійним з точки зору геомагнітної активності. Протягом більшості днів рівень збурень буде низьким. Однак, очікуються й деякі помірні магнітні бурі через високошвидкісні потоки сонячного вітру з корональних дір.

Тож, крім вищеназваних, слабкі магнітні бурі очікуються ще 11 і 12 січня, але вони не досягнуть високих рівнів.

Також з 16 по 18 січня можлива слабка магнітна буря.

Але сильніша буря буде ще 27 січня.

Решта днів будуть спокійними.

Для розуміння: магнітна буря – це декілька вивержень і спалахів на Сонці, які викликають випромінювання сонячної енергії, що призводить до збільшення геомагнітної активності. За цей час сонячна енергія розсіюється в різні боки, в тому числі і до Землі. Енергія, що виділяється під час цих вивержень, містить заряджені частинки, які можуть швидко рухатися в просторі. Ці заряджені частинки (протони й електрони) стикаються з магнітосферою Землі, викликаючи геомагнітну активність, яка називається сонячними або магнітними бурями.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! ЗЕМЛЮ НАКРИЛА ПОТУЖНА МАГНІТНА БУРЯ!

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