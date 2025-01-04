На Землі вирує магнітна буря: що наразі не можна робити

Землю накрив корональний викид маси (КВМ) з боку Сонця, який викликав магнітну бурю на нашій планеті.

Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди SpaceWeather, магнітна буря буде середньою (категорії G2).

Магнітна буря 4 січня є продовженням обурень геомагнітного поля, що розпочалися ще 30 грудня. Очікується, що вона затягнеться до 5 січня.

Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Що потрібно робити в період магнітної бурі:

Слідкуйте за своїм самопочуттям: приділяйте більше уваги сигналам організму. Виміряйте артеріальний тиск і пульс, якщо у вас є схильність до стрибків тиску.

Пийте більше води: зволоження допомагає організму краще справлятися з підвищеним навантаженням. Віддавайте перевагу чистій воді, трав'яним чаям і напоям без кофеїну.

Обмежте фізичну активність: постарайтеся не перевантажувати організм інтенсивними тренуваннями або фізичною працею, щоб уникнути зайвого стресу для серця і судин.

Слідкуйте за харчуванням: їжте легку їжу, багату на вітаміни та мінерали. Овочі, фрукти, зелень допоможуть підтримати імунітет і знизити навантаження на організм.

Дотримуйтеся режиму сну: гарний нічний відпочинок допоможе відновити сили і знизити рівень стресу. Лягайте спати в один і той самий час і намагайтеся спати не менше 7–8 годин.

Використовуйте заспокійливі засоби: настої з трав, як-от валеріана, собача кропива або м'ята, можуть допомогти зняти нервову напругу і заспокоїти серце.

Чого не можна робити в період магнітної бурі:

Не зловживайте кавою та алкоголем: кофеїн і алкоголь можуть погіршити стан, спричиняючи стрибки тиску і зневоднення.

Не ігноруйте симптоми: головний біль, слабкість або серцебиття — не привід "терпіти". Зверніться до лікаря в разі погіршення самопочуття.

Не приймайте судинозвужувальні препарати без консультації: деякі ліки можуть посилити симптоми метеозалежності, особливо якщо їх приймають без призначення фахівця.

Не проводьте багато часу на сонці: перегрів може посилити негативний вплив магнітної бурі на організм. Залишайтеся в тіні або в приміщенні, якщо вам зле.

Не перенапружуйтеся розумово: розумова активність теж може стати причиною стомлення. Намагайтеся скоротити робочі завдання або відкласти вирішення складних питань на інший день.

Нагадаємо, вчені з NASA повідомили про те, що пік активності Сонця, відомий як сонячний максимум, уже настав і триватиме приблизно протягом року. Це означає, що в цей час на Сонці відбуватиметься багато вибухових подій, як-от сонячні спалахи та корональні викиди маси.

Якщо зазвичай протягом року на Сонці виникає приблизно 10 спалахів (це викиди енергії та випромінювання, які часто відбуваються разом із виверженням плазми) найпотужнішого класу Х, то цьогоріч уже зафіксували 41 таку подію.

Вчені прогнозують, що відбуватиметься дуже багато спалахів і корональних викидів маси на Сонці, що призведе до більшої кількості геомагнітних бур на Землі.

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