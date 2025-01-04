Якою буде погода на Водохреще: прогноз від синоптикині Діденко

Наближчі дні будуть морозними, а від 7 січня очікується потепління.

Сьогоднішня субота і завтрашня неділя (4-5 січня) в Україні – найхолодніші в найближчому синоптичному майбутньому.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, у ніч на 5 січня очікується -4-9 градусів морозу. Завтра вдень погнозують 0-2 градуси морозу, у південній частині країни – 0-3 градуси тепла. На дорогах ожеледиця.

"Вітер із північно-західного перейде на південно-західний і стихне завтра до помірного. Антициклон зумовить скрізь в Україні суху погоду, лише ввечері в неділю на Закарпатті та в Карпатах випадатиме сніг", – пише Діденко.

У Києві 5 січня буде сонячна погода без опадів. Вночі -4-6 градусів, вдень 0-2 градуси морозу.

А від 6-7 січня, за прогнозом синоптикині, в Україні розпочнеться потепління. Стовпчики термометра піднімуться до +4+10 градусів.

Раніше синоптики повідомили, яким буде січень в Україні.

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