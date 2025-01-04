Какая будет погода на Крещение: прогноз от синоптика Диденко

В ближайшие дни будут морозными, а с 7 января ожидается потепление.

Сегодняшняя суббота и завтрашнее воскресенье (4-5 января) в Украине – самые холодные в ближайшем синоптическом будущем.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ночь на 5 января ожидается -4-9 градусов мороза.

"Ветер с северо-западного перейдет на юго-западный и стихнет завтра к умеренному. Антициклон повлечет везде в Украине сухую погоду, лишь вечером в воскресенье на Закарпатье и в Карпатах выпадает снег", – пишет Диденко.

В Киеве 5 января будет солнечная погода без осадков. Ночью -4-6 градусов, днем 0-2 градуса мороза.

А с 6-7 января, по прогнозу синоптикини, в Украине начнется потепление. Столбики термометра поднимутся до +4+10 градусов.

Ранее синоптики сообщили, каким будет январь в Украине.

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