Мобилизация в Украине: кого не призовут в 2025 году

Принудительному призыву не подлежат граждане до 25 и после 60 лет. Впрочем, есть ряд категорий людей, которые не будут мобилизованы.

Кого из мужчин не мобилизуют в 2025 году и о чем в ТЦК напомнили военнообязанным – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

В Украине некоторые военнообязанные имеют право на отсрочку от мобилизации. Впрочем, существуют определенные категории населения, которые не могут его получить. Также при определенных обстоятельствах можно потерять даже уже имеющуюся отсрочку.

Следовательно, получить отсрочку от мобилизации в январе не смогут:

студенты, которые учатся на заочном или вечернем отделении или получают второе или третье высшее образование

родители, имеющие трое или более несовершеннолетних детей и задолженность по выплате алиментов

лица, у которых жена имеет третью группу инвалидности (за исключением нескольких случаев, когда отсрочку могут предоставить)

ухаживающие за лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, если о них могут позаботиться другие трудоспособные родственники или близкие

одинокие родители, если мать их ребенка (или детей) не лишена материнского права, не признана умершей, пропавшей без вести и не находится в заключении (т.е. теоретически может заботиться о ребенке/детях)

лица, которые ранее были ограниченно пригодными, но после повторной ВЛК признаны годными к военной службе, работники предприятий, учреждений и организаций Минобороны, если они не были забронированы работодателями

Но при некоторых обстоятельствах можно также потерять существующую отсрочку. В частности, это может произойти, если для его получения человек намеренно предоставил ложную информацию. Отсрочку могут аннулировать и потому, что военнообязанный не выполняет взятые на себя обязательства по уходу.

Кто не подлежит мобилизации

И все же в Украине некоторые граждане 18-60 лет не подлежат мобилизации по разным причинам. Часть украинцев не может быть призвана в ряды ВСУ принудительно. Впрочем, право на освобождение от мобилизации должно быть подтверждено документально. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отмечается, что во время общей мобилизации призыва не подлежат украинцы, имеющие право на отсрочку, а также мужчины, имеющие бронирование.

Кроме того, не будут подлежать мобилизации граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны непригодными к прохождению военной службы по результатам прохождения военно-врачебной комиссии. Также не могут призывать людей, исключенных из военного учета.

Согласно законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, мобилизации подлежат военнообязанные украинцы в возрасте от 25 до 60 лет.

Принудительно мобилизовать могут и с 18 лет, но только в случае, если такие лица окончили военную кафедру при высшем учебном заведении или проходили срочную службу.

Также в ТЦК напомнили, что военнообязанные должны носить с собой военно-учетные документы во время военного положения. А к таким документам относятся: удостоверение о приписке к призывному участку – для призывников, военный билет или временное удостоверение военнообязанного – для военнообязанных, а также военный билет – для резервистов.

Как известно, военное положение в Украине продлено до 7 февраля 2025 года.

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